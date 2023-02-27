Пекин, 27 февраля, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Китайский телеканал CGTN экранизировал расследование американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток — 2

На видео представлена возможная хронология событий в соответствии с материалами статьи, опубликованной журналистом 8 февраля. По версии Херша, летом 2022 года водолазы ВМС США установили под «Северными потоками» дистанционно активируемую взрывчатку. Затем, спустя три месяца, с помощью этой взрывчатки норвежцы уничтожили три из четырёх ниток трубопроводов «Северный поток».

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ООН должна предоставить механизм расследования взрывов, происшедших на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».