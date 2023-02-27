Законопроект о запрете пропаганды идей чайлдфри среди несовершеннолетних внесен в Госдуму

Москва, , 16:54 — REGNUM Законопроект, запрещающий пропаганду добровольного отказа от рождения детей (чайлдфри) среди несовершеннолетних, внесло в Госдуму Госсобрание Башкортостана, передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля.

Дети Анна Алябьева © ИА REGNUM

Предлагается запретить пропаганду добровольного отказа от рождения детей. Речь идет о распространении информации, направленной на формирование у детей положительного образа бездетности и сознательного желания не иметь детей, не связанного с медицинскими противопоказаниями.

Сторонники идеологии чайлдфри распространяют идеи, формирующие основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой России, приводят аргументы авторы инициативы.

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