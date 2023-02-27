Волгоград, , 16:52 — REGNUM Суд в Волгограде приговорил местного жителя к четырем годам колонии за поджог военкомата, сообщили 27 февраля в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Наказание Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным суда, в ночь на 15 мая мужчина забросил в окно военкомата «самодельное зажигательное устройство», после чего начался пожар. После злоумышленник скрылся с места преступления, но был задержан.

Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тобольске суд арестовал 15-летнего школьника. Ему вменяют в вину попытку поджечь военкомат. Как стало известно, 23 февраля спецслужбы пресекли попытку устроить пожар в военкомате Тобольска, который организовал подросток. Он был задержан.

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