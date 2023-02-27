В посольстве России прокомментировали акцию с танком в Берлине

Берлин, , 17:09 — REGNUM Организаторы провокации с подбитым российским танком, установленным у здания посольства РФ в Берлине, не рассчитывали на такую реакцию местных жителей, для них это стало полным провалом, заявили 27 февраля представители посольства.

Российский танк у посольства РФ в Берлине © Кристина Зоркина/ТАСС

«Пробандеровские активисты и организаторы «инициативы» уничтожили цветы, которые германские граждане и наши соотечественники массово возложили 25 февраля 2023 года к подбитому российскому танку», — говорится в телеграм-канале дипмиссии.

Простым немцам дали ясно понять, что «их мнение о событиях на Украине, выраженное в самой миролюбивой форме в собственном доме, не имеет права на существование, если не нравится кому-то в Киеве».

Напомним, в Берлине акция в память о начале спецоперации на Украине сразу пошла не по плану. Жители Германии 25 февраля начали нести цветы именно в память о погибших русских военнослужащих.