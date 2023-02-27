Донецк, , 16:41 — REGNUM Указ о назначении членов избирательной комиссии первого состава подписал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Об этом 27 февраля сообщается в Telegram-канале «ДНР. Принято», в котором публикуются официальные документы ДНР.

Избирательная урна Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Указом врио главы ДНР №63 от 22 февраля 2023 года назначены члены избирательной комиссии ДНР первого состава», — говорится в сообщении.

Согласно указу, членами избиркома ДНР с правом решающего голоса стали Евгений Апрельский, Олег Балыкин, Владимир Высоцкий, Иван Плахотников, Родион Степанов и Артём Фомин.

Отмечается, что указ будет направлен в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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