Сеул, 27 февраля, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Участник южнокорейской музыкальной группы BTS Джей-Хоуп (Чон Хосок) начал процесс призыва на обязательную военную службу. Об этом заявили в руководстве коллектива, передаёт 27 февраля Reuters.

EPA/KIM HEE-CHUL/ТАСС Участник группы BTS Джей-Хоуп

В декабре к военной службе приступил самый старший участник бойз-бенда, 30-летний Чин (Ким Сокчин). Он откладывал службу в армии до тех пор, пока это было возможно.

«Мы хотели бы сообщить нашим фанатам, что Джей-Хоуп инициировал процесс призыва в армию», — говорится в заявлении компании BigHit Music.

Руководство компании призвало поклонников K-pop группы «продолжать любить и поддерживать» 29-летнего Джей-Хоупа до его возвращения из армии. В качестве подарка фанатам 3 марта выйдет его сольный сингл «On the street».

В Южной Корее мужчины в возрасте от 18 до 28 лет должны два года отслужить в армии. Поправки к законодательству позволили участникам BTS отложить призыв до 30-летнего возраста.

BTS — первая K-pop группа, номинированная на премию «Грэмми». Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года коллективу в пятый раз присудили премию American Music Awards (AMA).