Москва, 27 февраля, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил Чрезвычайного и Полномочного Посла Объединенных Арабских Эмиратов в России орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин

В документе указано, что посол Аль-Джабера Мухаммед Ахмед Султан Ису награждён орденом Дружбы за большой вклад в укрепление российско-эмиратских отношений.