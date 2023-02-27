ВЦИОМ: 79% жителей России считают митинг-концерт в Лужниках значимым для участников СВО

Москва, , 16:48 — REGNUM Положительное впечатление вызвал у 67% граждан России митинг-концерт «Слава защитникам Отечества!», проходивший на московском стадионе «Лужники». Об этом говорится в материалах Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества!» в Москве © Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Согласно опросу, проведённому по заказу Экспертного института социальных исследований, 78% жителей страны знали о прошедшем мероприятии. Положительные эмоции митинг-концерт вызвал у 67% респондентов, отрицательно высказались о мероприятии 12% опрошенных, 21% затруднились с ответом.

Среди знающих о прошедшем концерте граждан 79% назвали его значимым для участников спецоперации. 76% считают, что такой митинг-концерт проводить следовало. Незначимым для участников СВО и их семей сочли мероприятие 14% информированных, по мнению 16% в данной группе, от проведения акции следовало бы отказаться.

Участниками опроса, проведенного 26 февраля, стали 1600 граждан страны в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, по информации официального представителя МВД России Ирины Волк, на митинге-концерте накануне 23 февраля на самой арене стадиона «Лужники» присутствовали 90 тысяч зрителей. Ещё более 112 тысяч человек находились на прилегающей к объекту территории.