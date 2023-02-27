Politico: на Украине Зеленского обвиняют в чрезмерной концентрации власти

Киев, , 17:18 — REGNUM На Украине нарастает внутриполитическая критика в адрес действующего президента Владимира Зеленского, которого оппозиция обвиняет в чрезмерной концентрации власти и поверхностных методах управления. Об этом пишет обозреватель американского издания Politico Джейми Деттмер.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт отмечает, что конфликт на Украине ничего не изменил. Зеленский, по его мнению, по-прежнему предпочитает общую картину, игнорирует детали и любит полагаться на внутренний круг доверенных друзей.

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В материале подчёркивается, что до начала спецоперации украинский депутат Леся Василенко заявляла, что Украина «оказалась в плену» у национального лидера, который не умеет мыслить стратегически.

Деттмер в своей статье привёл слова депутата Николая Княжицкого, который не только отметил отсутствие у Зеленского политического опыта и опыта управления госструктурами, но и указал на то, что в случае неудачи действующий президент винит своих предшественников.

В публикации говорится, что в Верховной раде нарастает разочарование Зеленским: законодатели жалуются, что правительство их игнорирует. За время проведения специальной военной операции президент встретился с лидерами оппозиции лишь раз.

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«Мы видим, что решения все больше централизуются и сосредотачиваются в руках все меньшего числа людей и это… наносит ущерб укреплению наших демократических институтов», — заявила представитель оппозиции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Обозреватель также указывает, что международные СМИ не видят нарастающую критику в адрес Зеленского, поскольку они «очарованы его харизмой».