Киев, 27 февраля, 2023, 17:18 — ИА Регнум. На Украине нарастает внутриполитическая критика в адрес действующего президента Владимира Зеленского, которого оппозиция обвиняет в чрезмерной концентрации власти и поверхностных методах управления. Об этом пишет обозреватель американского издания Politico Джейми Деттмер.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Эксперт отмечает, что конфликт на Украине ничего не изменил. Зеленский, по его мнению, по-прежнему предпочитает общую картину, игнорирует детали и любит полагаться на внутренний круг доверенных друзей.

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В материале подчёркивается, что до начала спецоперации украинский депутат Леся Василенко заявляла, что Украина «оказалась в плену» у национального лидера, который не умеет мыслить стратегически.

Деттмер в своей статье привёл слова депутата Николая Княжицкого, который не только отметил отсутствие у Зеленского политического опыта и опыта управления госструктурами, но и указал на то, что в случае неудачи действующий президент винит своих предшественников.

В публикации говорится, что в Верховной раде нарастает разочарование Зеленским: законодатели жалуются, что правительство их игнорирует. За время проведения специальной военной операции президент встретился с лидерами оппозиции лишь раз.

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«Мы видим, что решения все больше централизуются и сосредотачиваются в руках все меньшего числа людей и это… наносит ущерб укреплению наших демократических институтов», — заявила представитель оппозиции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Обозреватель также указывает, что международные СМИ не видят нарастающую критику в адрес Зеленского, поскольку они «очарованы его харизмой».