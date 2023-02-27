Вашингтон, , 16:25 — REGNUM Власти Соединенных Штатов должны убедить Киев начать мирные переговоры с Россией, поскольку риск ядерной войны растет с каждым днем. Об этом пишет обозреватель The National Interest Мэтью Банн.

Ядерный гриб Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, чем дольше будет продолжаться противостояние, тем больше людей погибнет и тем больше будет возрастать ядерная опасность.

«Пришло время работать с Украиной, чтобы начать изучение возможности прекращения конфликта путем переговоров», — пишет Банн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что для «особо горячих голов» в Североатлантическом альянсе (НАТО) выступает сдерживающим фактором ядерный потенциал России.

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