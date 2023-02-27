Москва, 27 февраля, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал, что некий житель Тульской области попросил проверить на экстремизм его хит «Я русский». Об этом 27 февраля он написал в своём Telegram-канале.

Сергей Фадеичев/ТАСС Певец SHAMAN

«Управление уголовного розыска УМВД России по Тульской области обратилось ко мне за разъяснением по факту заявления некоего гражданина о том, что, по его мнению, моя песня «Я русский» экстремистская и разжигает в нашей стране межнациональную рознь», — написал Дронов.

По его словам, песня прошла все необходимые проверки перед выходом на российских музыкальных платформах и трансляцией на телевидении.

Напомним, песня «Я русский» вышла летом 2022 года.