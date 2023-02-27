Москва, , 16:11 — REGNUM Отчёт правительства России перед депутатами Госдумы состоится с 21 по 23 марта, более точная дата будет определена позднее. Об этом со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина сообщила пресс-служба палаты парламента.

Дом правительства Российской Федерации Владимир Югасов © ИА REGNUM

«Обсудили с председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным вопрос проведения отчета правительства за 2022 год. Давайте предварительно зарезервируем пленарную неделю с 21 по 23 марта», — предложил Володин.

Совет Думы определится более точно по дате позднее, добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство РФ ежегодно отчитывается о своей работе перед Госдумой. Традиционно отчет представляет премьер-министр.

В соответствии со статьей 114 Конституции РФ правительство Российской Федерации представляет Государственной думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Госдумой. Норма была внесена законом РФ от 30 декабря 2008 года о поправке к Конституции Российской Федерации «О контрольных полномочиях Государственной думы в отношении правительства Российской Федерации».

Нынешний отчет станет четвёртым для Мишустина.