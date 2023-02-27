Берлин, 27 февраля, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Госдолг Германии с начала 2021 года вырос в десять раз, с 4 до 40 млрд евро, заявил 27 февраля министр финансов Кристиан Линднер.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Рост связан с дополнительными расходами в период пандемии коронавируса, а также с энергетическим кризисом, отметили в минфине.

Линднер призвал коллег по правительству не наращивать госдолг, чтобы стране не приходилось экономить на важных статьях расходов.

Госдолг Германии — один из самых низких в ЕС.

Ранее сообщалось, что по итогам четвертого квартала 2022 года ВВП Германии сократился на 0,4% в сравнении с предыдущим кварталом и вырос на 0,3% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Эксперты предполагают, что в 2023 году ВВП Германии снизится, по некоторым оценкам, на 0,8%.