Президент Белоруссии Лукашенко потребовал усилить охрану приграничных территорий

Минск, , 16:08 — REGNUM В Белоруссии военные должны своевременно реагировать на агрессию в отношении страны, чтобы принять соответствующие меры, заявил президент Александр Лукашенко. Об этом 27 февраля сообщает телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ещё раз хочу подчеркнуть, и ориентировать вас, и потребовать от вас жесточайшей дисциплины в воинских подразделениях, МВД и КГБ… У нас немалая численность людей в погонах, все вооружены. Это люди, «заточенные» на защиту своего отечества. Этим нам надо пользоваться — дисциплина и выполнение своих обязанностей, особенно на границе», — нацелил силовиков Лукашенко.

По его словам, противник использует любой момент, «чтобы всколыхнуть ситуацию» в Белоруссии.

Лукашенко потребовал выполнения поставленных установок, заявив, что всё остальное — «за ним».

Как сообщало ИА REGNUM, заминированная полоса вдоль границы Украины с Белоруссией и Россией будет расширена, подтвердили ранее в украинской госпогранслужбе.