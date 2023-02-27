Президент Белоруссии потребовал усилить охрану границы
Минск, 27 февраля 2023, 16:08 — REGNUM В Белоруссии военные должны своевременно реагировать на агрессию в отношении страны, чтобы принять соответствующие меры, заявил президент Александр Лукашенко. Об этом 27 февраля сообщает телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.
По его словам, противник использует любой момент, «чтобы всколыхнуть ситуацию» в Белоруссии.
Лукашенко потребовал выполнения поставленных установок, заявив, что всё остальное — «за ним».
Как сообщало ИА REGNUM, заминированная полоса вдоль границы Украины с Белоруссией и Россией будет расширена, подтвердили ранее в украинской госпогранслужбе.