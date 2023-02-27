Президент Белоруссии потребовал усилить охрану границы
Президент Белоруссии Лукашенко потребовал усилить охрану приграничных территорий
Минск, 27 февраля, 2023, 16:08 — ИА Регнум. В Белоруссии военные должны своевременно реагировать на агрессию в отношении страны, чтобы принять соответствующие меры, заявил президент Александр Лукашенко. Об этом 27 февраля сообщает телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.
Иван Шилов ИА REGNUM
Александр Лукашенко
«Ещё раз хочу подчеркнуть, и ориентировать вас, и потребовать от вас жесточайшей дисциплины в воинских подразделениях, МВД и КГБ… У нас немалая численность людей в погонах, все вооружены. Это люди, «заточенные» на защиту своего отечества. Этим нам надо пользоваться — дисциплина и выполнение своих обязанностей, особенно на границе», — нацелил силовиков Лукашенко.
По его словам, противник использует любой момент, «чтобы всколыхнуть ситуацию» в Белоруссии.
Лукашенко потребовал выполнения поставленных установок, заявив, что всё остальное — «за ним».
Как сообщало ИА REGNUM, заминированная полоса вдоль границы Украины с Белоруссией и Россией будет расширена, подтвердили ранее в украинской госпогранслужбе.