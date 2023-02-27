В Госдуме предложили отдать на нужды армии автомобили нарушителей ПДД
В Госдуме предложили отправить на нужды армии автомобили злостных нарушителей ПДД
Москва, 27 февраля, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Транспортные средства систематических нарушителей правил дорожного движения (ПДД) следует отдавать на нужды Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции. С такой инициативой, как сообщает RT со ссылкой на копию письма парламентария на имя главы ГИБДД Михаила Черникова, выступил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).
Депутат подчеркнул, что российские военнослужащие нуждаются в автомобилях повышенной проходимости с высокими техническими характеристиками. Он попросил главу ГИБДД оценить целесообразность конфискации транспортных средств у жителей страны, которые систематически нарушают ПДД, и их передачи Министерству обороны без какой-либо компенсации.
Власов также акцентировал внимание на том, что фракция ЛДПР неоднократно поднимала вопрос о конфискации автомобилей у нарушителей.
Напомним, с 1 марта 2023 года в России вступят в силу изменения Правил дорожного движения (ПДД), касающиеся в том числе передвижения на круговом перекрестке, а также езды на электросамокатах, гироскутерах, моноколесах и других средствах индивидуальной мобильности.