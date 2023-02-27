Москва, 27 февраля, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Транспортные средства систематических нарушителей правил дорожного движения (ПДД) следует отдавать на нужды Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции. С такой инициативой, как сообщает RT со ссылкой на копию письма парламентария на имя главы ГИБДД Михаила Черникова, выступил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Депутат подчеркнул, что российские военнослужащие нуждаются в автомобилях повышенной проходимости с высокими техническими характеристиками. Он попросил главу ГИБДД оценить целесообразность конфискации транспортных средств у жителей страны, которые систематически нарушают ПДД, и их передачи Министерству обороны без какой-либо компенсации.

Власов также акцентировал внимание на том, что фракция ЛДПР неоднократно поднимала вопрос о конфискации автомобилей у нарушителей.

Напомним, с 1 марта 2023 года в России вступят в силу изменения Правил дорожного движения (ПДД), касающиеся в том числе передвижения на круговом перекрестке, а также езды на электросамокатах, гироскутерах, моноколесах и других средствах индивидуальной мобильности.