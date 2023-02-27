Москва, , 16:02 — REGNUM Минимальную сумму исходящего перевода в иностранной валюте повысит Райффайзенбанк для клиентов — физлиц. Об этом 27 февраля сообщили в кредитной организации.

Райффайзенбанк © Владимир Гердо/ТАСС

«С 6 марта 2023 года повысится минимальная сумма исходящего перевода в иностранной валюте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что минимальная сумма каждой операции для переводов в «Райффайзен-онлайн» составит $10 тыс. или эквивалент в другой валюте по курсу ЦБ РФ.

Если перевод проводится в отделении банка, то минимальная сумма зависит от валюты счёта: 10 тыс. долларов США / евро / швейцарских франков / фунтов стерлингов, 1 млн японских иен или 70 тыс. китайских юаней.

В банке пояснили, что такая мера необходима, чтобы не превышать устанавливаемые лимиты по количеству платежей в условиях усиления требований к процедурам проверки и проведения платежей на стороне банков-корреспондентов.