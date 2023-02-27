Махачкала, , 16:12 — REGNUM Человеческие останки были найдены на пляже в Дагестане во время строительных работ. Об этом 27 февраля сообщает РИА Новости.

Следственный комитет России Иван Шилов © ИА REGNUM

В социальных сетях была опубликована информация о том, что на пляже Джами, расположенном на берегу Каспийского моря недалеко от Махачкалы, были найдены человеческие кости.

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону журналистам пояснили, что по данному факту сотрудники проводят проверку.

«Предварительно, останки 30-х годов XX века», — приводит агентство слова источника.