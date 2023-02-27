В Ульяновске возбудили дело после взрыва газа в жилом доме
Ульяновск, 27 февраля 2023, 16:01 — REGNUM В Ульяновске возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в квартире пятиэтажного дома, в результате которого пострадали два человека, сообщили 27 февраля в пресс-службе регионального главного управления СКР.
Отмечается, что в результате хлопка газа ожоги получил 38-летний мужчина, у его 92-летней соседки зафиксирован ушиб.
Напомним, произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже дома на улице Ефремова, 129. Десять человек эвакуировали.