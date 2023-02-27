Ульяновск, 27 февраля, 2023, 16:01 — ИА Регнум. В Ульяновске возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в квартире пятиэтажного дома, в результате которого пострадали два человека, сообщили 27 февраля в пресс-службе регионального главного управления СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«Возбуждено уголовное дело по факту травмирования двух человек в результате хлопка газа в многоквартирном дом», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в результате хлопка газа ожоги получил 38-летний мужчина, у его 92-летней соседки зафиксирован ушиб.

Напомним, произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже дома на улице Ефремова, 129. Десять человек эвакуировали.