В Ульяновске возбудили дело после взрыва газа в жилом доме
Ульяновск, 27 февраля, 2023, 16:01 — ИА Регнум. В Ульяновске возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в квартире пятиэтажного дома, в результате которого пострадали два человека, сообщили 27 февраля в пресс-службе регионального главного управления СКР.
Иван Шилов ИА REGNUM
Следственный комитет РФ
«Возбуждено уголовное дело по факту травмирования двух человек в результате хлопка газа в многоквартирном дом», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в результате хлопка газа ожоги получил 38-летний мужчина, у его 92-летней соседки зафиксирован ушиб.
Напомним, произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже дома на улице Ефремова, 129. Десять человек эвакуировали.