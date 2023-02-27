Эрдоган анонсировал запрет на строительство вблизи сейсмических разломов

Анкара, , 15:58 — REGNUM Власти Турции запретят строить дома в районах, находящихся вблизи сейсмических разломов, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган 27 февраля.

Последствия землетрясения в городе Хатай. Турция. Февраль 2023 Дмитрий Сухов © ИА REGNUM

Застройщикам не будут выдавать разрешения, отметил он.

Как сообщалось ранее, жертвами двух мощных землетрясений в Турции в феврале 2023 года стали более 44 тысяч человек.

После трагедии были проведены массовые проверки соблюдения законодательства в сфере строительства. По данным национальных СМИ, были арестованы почти 200 человек (представители застройщиков и подрядчиков).