Москва, , 15:57 — REGNUM Вернуть практику кешбэка на детские путевки предложил первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин, передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля.

Детский лагерь в Крыму Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Не заложены в федеральном бюджете средства на возмещение части стоимости детских путевок. В настоящий момент так называемый кешбэк на детские путевки не предусмотрен, а он показал свою эффективность в предыдущие годы», — отметил Яцкин на заседании президиума Совета законодателей.

Кроме того, в Совфеде полагают целесообразным дополнительно обсудить налоговые льготы на прибыль для организаций детского отдыха.

Одновременно Яцкин выступил за более широкое распространение программы бесплатных поездок школьников.

Сейчас программа поощрительных поездок для активной молодежи охватывает более 80 субъектов РФ.

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