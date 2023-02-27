Лондон, , 16:23 — REGNUM Переписывание «расистских» выражений в романах Яна Флеминга о Джеймсе Бонде возмутило пользователей Сети. Свои комментарии они оставили под соответствующей публикацией в британском интернет-издании The Telegraph.

Джеймс Бонд Цитата из к/ф «Живешь только дважды». Реж. Льюис Гилберт. 1967. Великобритания

Ранее газета сообщила, что правообладатель цикла романов о Бонде, компания Ian Fleming Publications Ltd решила удалить или исправить фрагменты, которые современные читатели могут счесть оскорбительными. Книги будут переизданы в апреле по случаю 70-летия выхода первого романа об агенте 007 «Казино Рояль».

Так, слово «негр» в романах заменили, к примеру, на «чёрный человек» или вовсе отбросили. В одной из книг Флеминг сравнивает с хрюкающими свиньями мужскую аудиторию ночного клуба. В отредактированном отрывке говорится о «напряжении в комнате».

Издание отмечает, что книги о Бонде редактировали и раньше, так, сексуальные сцены были смягчены для американских читателей с согласия автора.

В комментариях к статье один из читателей призвал законодательно запретить редактирование книг и других произведений искусства без явного разрешения автора. По его словам, необходимо срочно «остановить это возмутительное переписывание прошлого».

«1984 здесь», — написал пользователь Алан Маккензи, отсылая к антиутопии Джорджа Оруэлла «1984».

Джоан Дирхолм предположила, что «эксперты по культурной чувствительности» в будущем замахнутся на редактирование Библии, а пока другие книги лишь «пробные прогоны».

«Сжигать книги публично в наши дни немного наивно, так почему бы просто не переписать их или не сделать публикацию невозможной? Цели те же, что и у Гитлера», — полагает читатель У. Кларк.