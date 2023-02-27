СМИ: сбившую ребёнка жену хоккеиста «Северстали» штрафовали за вождение более 30 раз

Череповец, Вологодская область, , 15:53 — REGNUM Более 30 раз штрафовали за вождение Яну Вовченко-Александрову, которая сбила ребёнка, находясь за рулём Porsсhe. Об этом 27 февраля сообщает telegram-канал Shot.

Пешеходный переход Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Отмечается, что Вовченко-Александрову, которая является женой хоккеиста «Северстали» Даниила Вовченко, штрафовали за превышение скорости и за непредоставление преимущества пешеходам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 февраля Вовченко-Александрова сбила 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Череповце. Ребёнок получил ушибы, после осмотра в больнице её отпустили домой.

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