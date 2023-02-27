Череповец, Вологодская область, 27 февраля, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Более 30 раз штрафовали за вождение Яну Вовченко-Александрову, которая сбила ребёнка, находясь за рулём Porsсhe. Об этом 27 февраля сообщает telegram-канал Shot.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пешеходный переход

Отмечается, что Вовченко-Александрову, которая является женой хоккеиста «Северстали» Даниила Вовченко, штрафовали за превышение скорости и за непредоставление преимущества пешеходам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 февраля Вовченко-Александрова сбила 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Череповце. Ребёнок получил ушибы, после осмотра в больнице её отпустили домой.