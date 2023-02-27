Москва, , 15:59 — REGNUM Москва и Каракас договорились о «пятой свободе воздуха», которая позволяет перевозчику брать на борт пассажиров и грузы третьей страны при следовании в пункт назначения. Об этом 27 февраля сообщает Росавиация.

Куба Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, договорённость достигнута в целях укрепления двустороннего сотрудничества.

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В Росавиации уточнили, что авиакомпании России смогут осуществлять полеты по маршруту Москва — Варадеро (Куба) — Порламар и обратно. А венесуэльские авиакомпании — по маршруту Каракас — Гавана (Куба) — Москва и обратно.

Соответствующая договорённость будет действовать до конца октября 2024 года. В зимнем сезоне 2022/2023 полеты между странами осуществляют авиакомпании Nordwind и Conviasa.

Как сообщало ИА REGNUM, посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров выразил мнение, что у действующих совместных предприятий России и Венесуэлы по добыче нефти имеются хорошие перспективы. Это же можно сказать и о будущих газовых проектах.