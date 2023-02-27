В Запорожской области с начала спецоперации ликвидировали около 20 террористических сетей СБУ

Мелитополь, , 15:44 — REGNUM Около 20 сетей СБУ ликвидированы в Запорожской области с начала специальной военной операции. Об этом 27 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбах.

СБУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«С начала СВО на новых территориях Запорожской области были ликвидированы около 20 сетей украинской разведки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что было выявлено и обезврежено несколько десятков украинских диверсантов и террористов.

Кроме того, российские спецслужбы предотвратили десятки покушений и терактов, организаторами которых была СБУ, в схронах обнаружили до тысячи единиц оружия и боеприпасов.