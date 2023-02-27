Лондон, 27 февраля, 2023, 15:50 — ИА Регнум. В Евросоюзе начинают нарастать сомнения в том, что поставки вооружения Киеву будут способствовать началу мирных переговоров с Россией. Об этом пишет Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО Киеву

По информации издания, некоторые дипломаты в ЕС в частном порядке усомнились в том, соответствует ли поставка вооружений Киеву заявленной ранее миссии Европейского фонда мира, цель которой заключается в «поддержке мира и предотвращении конфликта».

В статье указано, что даже политики стран ЕС, яростно выступающие за поддержку Киева, сильно удивились, когда верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский фонд мира может профинансировать поставку истребителей для Киева.

Как передавало ИА REGNUM, Боррель предложил закупать боеприпасы для ВСУ через Европейский фонд мира.