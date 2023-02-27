Гособвинение Белоруссии попросило приговорить Тихановскую к 19 годам лишения свободы

Минск, , 15:42 — REGNUM Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и активист Павел Латушко должны быть заочно приговорены к 19 годсам лишения свободы, с таким заявлением на судебном заседании 27 февраля выступи представитель гособвинения.

Светлана Тихановская Иван Шилов © ИА REGNUM

Также предложено вынести еще несколько обвинительных приговоров в рамках процесса о попытке захвата власти и создании экстремистского формирования.

Процесс по делу начался в январе 2023 года. Ранее власти Белорусии потребовали от западных стран выдачи Тихановской и ряда других обвиняемых, но получили отказ.