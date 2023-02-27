Минпромторг РФ: в 2022 году производство автомобилей в России упало на 60%

Москва, , 15:35 — REGNUM В 2022 году производство всех сегментов автомобилей в России упало на 60% по сравнению с 2021 годом. Об этом 27 февраля сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов.

Сборка автомобиля © EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС

«В целом у нас объём производства по итогам 2022 года составил порядка 620 тыс. автомобилей», — сказал Каримов на парламентских слушаниях в Совете Федерации по проблемам и перспективам развития автомобильной промышленности.

По его словам, это на 60% меньше, чем в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что в линейке отечественных автомобилей класса люкс Aurus появится электрическая версия.

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