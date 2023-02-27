Москва, 27 февраля, 2023, 15:35 — ИА Регнум. В 2022 году производство всех сегментов автомобилей в России упало на 60% по сравнению с 2021 годом. Об этом 27 февраля сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов.

EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС Сборка автомобиля

«В целом у нас объём производства по итогам 2022 года составил порядка 620 тыс. автомобилей», — сказал Каримов на парламентских слушаниях в Совете Федерации по проблемам и перспективам развития автомобильной промышленности.

По его словам, это на 60% меньше, чем в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что в линейке отечественных автомобилей класса люкс Aurus появится электрическая версия.

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