Bild: в случае провала наступления ВСУ Запад будет склонять Киев к переговорам

Киев, , 15:32 — REGNUM Если анонсированное «контрнаступление» ВСУ не увенчается успехом, западные политики, вероятно, будут требовать от Украины начать переговоры о мире с Россией, передает 27 февраля Bild со ссылкой на осведомленные источники.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным издания, установленный срок (в течение которого на Западе готовы ждать военных успехов ВСУ) — до осени 2023 года.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что на встрече с Владимиром Зеленским лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц заявили ему, что Киеву рано или поздно придется пойти на переговоры.

По официальной версии властей Украины, они готовы начинать переговоры с Россией при условии «возвращения к границам 1991 года».

В Москве, в свою очередь, заявляют, что переговоры будут возможны, если все заявленные перед началом СВО требования будут выполнены, а также после признания Киевом возвращения четырех регионов в состав России.