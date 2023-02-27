Москва, , 15:33 — REGNUM Российская нефтепроводная компания «Транснефть» начала подачу казахстанской нефти в направлении Польши и далее в Германию. Об этом заявил официальный представитель компании Игорь Демин.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы в 15:00 по Москве начали прокачку в направлении «Адамовой Заставы» казахстанских объемов нефти, — сказал он, уточнив, что речь идёт о 20 тыс. тонн нефтепродуктов. — Транзитом через Польшу и далее на Германию».

Читайте также: Транснефть объяснила прекращение поставок нефти в Польшу

Ранее Демин сообщил, что проявляющая агрессию в отношении России Польша больше не получает российскую нефть.