Опрос показал, что большинство жителей Молдавии готовы эмигрировать в Россию

Молдавия, , 15:34 — REGNUM Большинство опрошенных жителей Молдавии хотели бы эмигрировать в Россию, соответствующие данные приводит Институт маркетинга и социологических опросов.

Молдавия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно опросу, в списке стран, куда хотели бы переехать жители Молдавии, лидирует Россия, затем идут Германия и Франция.

Против разрыва экономических отношений с Россией высказались 69% респондентов. Не поддерживают прекращение дипломатических отношений 70%, против разрыва культурных связей выступают 73% участников опроса.

Всего в опросе в период с 6 по 23 февраля приняли участие порядка 1100 человек, погрешность составляет 3%. Опрос проводился в 89 населённых пунктах Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что после того, как Приднестровье будет «демилитаризовано», а российские войска уйдут с этой территории, нужно будет интегрировать жителей региона экономически и социально.