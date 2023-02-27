Москва, , 15:24 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба Кремля.

По её информации, на этом заседании будут подводиться итоги оперативно-служебной деятельности органов Федеральной Службы Безопасности в прошлом году, также будут определены приоритетные задачи на текущий год.

Как передавало ИА REGNUM, ФСБ задержала в Севастополе агентов спецслужб Украины.