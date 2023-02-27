Москва, 27 февраля, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в рамках проведения специальной военной операции за минувшие сутки уничтожили на херсонском направлении до 60 военнослужащих противника, сообщили 27 февраля в Министерстве обороны.

Евгений Биятов/РИА Новости ВС России в зоне проведения СВО

Кроме того, было уничтожено шесть единиц техники — четыре автомобиля и две гаубицы Д-30.

Также в районе Снигиревки (Николаевская область) был уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в ведомстве.

Днем ранее, 26 февраля, в Министерстве сообщали об уничтожении на данном направлении за сутки до 70 военнослужащих ВСУ, а также девяти единиц техники.