Москва, 27 февраля, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Генеральный директор Газпрома Алексей Миллер обсудил с послом Ирана в Москве Каземом Джалали вопросы энергетического сотрудничества, сообщили 27 февраля в пресс-службе госкорпорации.

Валерий Шарифулин/ТАСС Алексей Миллер

«Стороны обсудили актуальные вопросы энергетического сотрудничества», — сообщили в пресс-службе.

В компании также отметили, что в 2022 году Газпром и National Iranian Oil Company подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству.

Напомним, в ноябре 2022 года Иран подписал меморандум о взаимопонимании на сумму 40 миллиардов долларов с российской государственной транснациональной энергетической корпорацией «Газпром». Иран также включил в свою повестку дня разработку новых месторождений и строительство газопроводов.