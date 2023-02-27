Лондон, 27 февраля, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Несколько известных музыкантов отказались выступать на коронации британского монарха Карла III. Об этом сообщает местный таблоид Daily Express.

The Royal Family Карл III

В списке приглашённых оказались английские певцы Гарри Стайлс, Элтон Джон, а также группа Spice Girls. Однако музыкальные исполнители отказались от выступления в Виндзорском замке.

Ранее стало известно, что такие британские знаменитости, как Эд Ширан, Адель и Робби Уильямс, также отказались выступить на коронации по причине своих плотных графиков.

Как сообщало ИА REGNUM, знаменитую карету Gold State, традиционно использовавшуюся при коронации для поездки из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство, не будут задействовать британский король Чарльз (Карл III) и его супруга Камилла.