Ростов-на-Дону, 27 февраля, 2023, 15:15 — ИА Регнум. 17-летнего подростка в Ростовской области заподозрили в убийстве своей матери. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

По версии следствия, в Орловском районе в ночь на 26 февраля подозреваемый находился по месту своего жительства и во время конфликта нанес свой матери множественные ранения, в результате женщина получила не совместимые с жизнью травмы.

По данному факту в отношении подростка было возбуждено уголовное дело.

Уточняется, что во время допроса с участием защитника, психолога и законного представителя подозреваемый признал свою вину и рассказал об обстоятельствах совершения преступления. Он был задержан.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.