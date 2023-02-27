Москва, 27 февраля, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Российские войска поразили оперативный центр специальных операций «Запад» ВСУ в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщает 27 февраля Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Министерство обороны России

«ВС РФ поразили оперативный центр специальных операций «Запад» в районе города Хмельницкого», — говорится в сообщении.

Ранее власти Хмельницкой области сообщили о нескольких взрывах, прогремевших ночью. Первый взрыв произошёл около 03:00, второй — через 17 минут, третий — ещё через 40 минут. Жителей региона попросили оставаться в укрытиях.