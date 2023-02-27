Минобороны РФ известило о поражении центров радиоэлектронной разведки и спецопераций ВСУ

Москва, , 15:07 — REGNUM Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции (СВО) поразили центр радиоэлектронной разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Бровар в Киевской области, сообщили в Минобороны РФ на брифинге 27 февраля. Еще одним достижением стал разгром оперативного центра специальных операций «Запад» в районе города Хмельницкий и уничтожение склада боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Артёмовска в ДНР, где идут ожесточенные бои.

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (27.02.2023 г.) Минобороны РФ

Всего за сутки российские военные уничтожили на донецком направлении более 250 военных украинской армии. Около 140 человек составили потери ВСУ на краснолиманском направлении и до 70 украинских военных потеряно на купянском. Также ВС РФ уничтожили до 60 украинских военнослужащих и две гаубицы Д-30 на херсонском направлении. Потери Киева на южнодонецком и запорожском направлениях составили до 95 военных за сутки.

Помимо этого, российские военные нанесли подразделениям ВСУ комплексное огневое поражение под Угледаром, Никольским и Пречистовкой в ДНР, а в Николаевской области взорван склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция (СВО) продолжается уже 369-й день. Сегодня, 27 февраля, основное внимание вновь приковано к донецкому направлению. Также в Минобороны сообщили о поражении ВС РФ центра радиоэлектронной разведки ВСУ в районе Бровар в Киевской области. В районе города Хмельницкий поражён оперативный центр специальных операций «Запад».

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