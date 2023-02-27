Москва, 27 февраля, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции (СВО) поразили центр радиоэлектронной разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Бровар в Киевской области, сообщили в Минобороны РФ на брифинге 27 февраля. Еще одним достижением стал разгром оперативного центра специальных операций «Запад» в районе города Хмельницкий и уничтожение склада боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Артёмовска в ДНР, где идут ожесточенные бои.

Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (27.02.2023 г.)

Всего за сутки российские военные уничтожили на донецком направлении более 250 военных украинской армии. Около 140 человек составили потери ВСУ на краснолиманском направлении и до 70 украинских военных потеряно на купянском. Также ВС РФ уничтожили до 60 украинских военнослужащих и две гаубицы Д-30 на херсонском направлении. Потери Киева на южнодонецком и запорожском направлениях составили до 95 военных за сутки.

Помимо этого, российские военные нанесли подразделениям ВСУ комплексное огневое поражение под Угледаром, Никольским и Пречистовкой в ДНР, а в Николаевской области взорван склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция (СВО) продолжается уже 369-й день. Сегодня, 27 февраля, основное внимание вновь приковано к донецкому направлению. Также в Минобороны сообщили о поражении ВС РФ центра радиоэлектронной разведки ВСУ в районе Бровар в Киевской области. В районе города Хмельницкий поражён оперативный центр специальных операций «Запад».

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