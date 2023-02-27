Москва, 27 февраля, 2023, 15:04 — ИА Регнум. За минувшие сутки в рамках проведения военной спецоперации России на купянском направлении было уничтожено до 70 военнослужащих ВСУ, сообщили в Министерстве обороны 27 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

Было нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах Новоселовского (ЛНР), Двуречной, Гряниковки, Масютовки, Ольшаной, Лимана Первого и Синьковки (Харьковская область).

Также уничтожено пять единиц техники — три боевые бронированные машины и два автомобиля.

26 февраля в Министерстве обороны сообщали об уничтожении шести диверсионно-разведывательных групп противника в Харьковской области.