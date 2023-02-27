Более 2,5 тысячи спортсменов из новых регионов пригласили на сборы в России
Матыцин: спортсмены из новых регионов приняли участие в тренировочных сборах
Москва, 27 февраля, 2023, 15:05 — ИА Регнум. За 2022 год спортсмены из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской области стали участниками тренировочных сборов в нескольких десятках российских регионов, сообщил 27 февраля в интервью ТАСС министр спорта России Олег Матыцин.
Егор Алеев/ТАСС
Министр спорта России Олег Матыцин
«В период с 25 февраля 2022 года по сегодняшний день из ДНР, ЛНР и Запорожской области обеспечивается эвакуация спортсменов, тренеров и сопровождающих лиц для сохранения тренировочного процесса и участия в соревнованиях», — отметил глава Минспорта.
Напомним, 1 февраля Матыцин заявил, что развитие спортивной инфраструктуры в ближайшее время будет в приоритете на территориях новых регионов России, но не в ущерб другим субъектам Федерации.