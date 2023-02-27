Москва, , 14:54 — REGNUM Вооружённые силы России на краснолиманском направлении нанесли удар по подразделениям ВСУ, в результате противник потерял убитыми и ранеными 140 военнослужащих. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Танк Т-90М в зоне проведения СВО © Станислав Красильников/ТАСС

По её информации, на краснолиманском направлении российские военнослужащие поразили подразделения ВСУ около населённых пунктов Торское и Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Червоная Диброва и Червонопоповка Луганской Народной Республики.

Уточняется, что в результате за минувшие 24 часа противник потерял порядка 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, также были ликвидированы три боевые бронированные машины, три автомашины, гаубица Д-20 и самоходная гаубица «Гвоздика».