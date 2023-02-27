Москва, 27 февраля, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Склад боеприпасов ВСУ уничтожен в Николаевской области. Об этом 27 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Станислав Красильников/ТАСС Работа экипажей танков Т-90М «Прорыв» в зоне СВО

«В районе населённого пункта Снигирёвка Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ», — сказал Конашенков.

Он уточнил, что за сутки на херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 60 военных ВСУ, а также две гаубицы Д-30 и четыре автомобиля.