Лондон, 27 февраля, 2023, 14:59 — ИА Регнум. 27 февраля в Англии и Уэльсе вступил в силу закон о повышении минимального возраста вступления в брак с 16 до 18 лет. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте британского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Согласно опубликованным данным, он призван защищать девушек от принудительного вступления в брак.

«Теперь эксплуатация социально уязвимых детей путем организации их вступления в брак является незаконной и уголовно наказуемой при любых обстоятельствах, независимо от того, было это насильственно или нет», — говорится в сообщении.

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В документе отмечается, что ранее принудительный брак считался преступлением только в том случае, если применялось какое-либо принуждение. Однако в настоящее время доказательства для этого не требуются.

Согласно пресс-релизу, виновным в организации детских браков грозит до семи лет тюремного заключения.

Отмечается, что в Шотландии и Северной Ирландии минимальный возраст вступления в брак остается неизменным, то есть 16 лет.