Женева, Швейцария, 27 февраля, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Париж готов помогать Украине в восстановлении её суверенитета столько, сколько потребуется, заявила 27 февраля на конференции ООН по разоружению в Женеве министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Франция продолжит оказывать решительную поддержку Украине так долго, как это потребуется для её защиты и для восстановления её суверенитета и территориальной целостности», — сказала она.

При этом ранее в нескольких городах Франции прошли акции в поддержку жителей Донбасса, а также против западных поставок оружия Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля глава Франции Эммануэль Макрон провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и призвал усилить поддержку Украины.