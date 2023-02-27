Глава Минтруда заявил о колебаниях на рынке труда в регионах России

Москва, , 14:48 — REGNUM Ситуация с безработицей в России стабильная, однако в регионах фиксируются колебания. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля, об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков в ходе заседания президиума Совета законодателей.

В поисках работы Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Уже сейчас по оперативным данным нашего мониторинга ситуация стабильная», — заявил Котяков.

При этом, по его словам, с марта 2022 года уровень безработицы, который рассчитывается по методологии МОТ, снизился в 68 субъектах РФ, а в 13 регионах уровень безработицы вырос.

«Прирост составил от 1,1 п. п. до 1,3 п. п. Это достаточно серьезные колебания для отдельных субъектов РФ», — отметил министр.

Анализ показывает, что во многих случаях это связано со структурным совпадением спроса работодателей и возможностей соискателей, и здесь на первое место выходят такие вопросы, как подготовка кадров, добавил Котяков.